Lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, s-a angajat luni sa continue lupta, la un miting organizat la un an de la alegerile prezidentiale la care i-a fost rivala sefului de stat autoritar Aleksandr Lukasenko, relateaza AFP. La 9 august 2020 "am votat pentru libertate", a declarat Tihanovskaia in cadrul unei reuniuni la care au luat parte circa 200 de persoane in centrul capitalei lituaniene Vilnius, la care a participat si premierul republicii baltice, Ingrida Simonyte. "In cursul anului care a trecut am invatat o lectie: daca ne oprim, generatia copiilor nostri va plati si mai scump…