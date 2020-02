Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a declarat duminica, la o ședința a liberalilor din Sectorul 2, ca in politica nu mai merge „cu zaharelul”.El a spus ca e nevoie de oameni care "vor sa intre in cartile de istorie nu pentru ca au primit ceva in buzunar si pentru ca au facut ceva”…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut miercuri Siriei sa ''avanseze spre o solutie politica'' in lipsa careia, a spus el, este posibil ca tarile donatoare sa nu sustina reconstructia tarii, relateaza AFP. "As dori sa fac un apel puternic: trebuie sa inaintam catre o solutie…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, l a primit astazi, 15 ianuarie, pe ambasadorul Republicii Arabe Egipt la Bucuresti, E.S. Salah Abdelsadek. In cadrul discutiilor dintre cei doi demnitari au fost analizate stadiul si perspectivele…

- Secretarul general adjunct al PMP, Ioana Constantin, numita de premierul Ludovic Orban in funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, atrage atenția ca primarii din Craiova și Galați au fost votați de mai puțin de 15% din locuitori, iar Gabriela Firea a fost aleasa cu cel mai mic numar de voturi…

- Cunoscutul Bobița din Las Fierbinți a reușit sa cucereasca milioane de romani, care ii urmaresc aventurile sale, dar și pe cele ale colegilor din serialul de comedie, difuzat pe PRO TV. De curand actorul a facut dezvaluiri total neașteptate, cand a admis ce studii are. Chit ca se lauda cu cateva roluri…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat ca reconstructia formatiunii nu poate incepe cu oameni care "nu mai au nimic de a face cu ceea ce ar trebui sa devina acest partid", precizand ca este nevoie de "o garnitura politica noua". "Gabi Firea are perfecta dreptate! Nu putem incepe reconstructia…

- ​Deputatul USR Tudor Benga a recunoscut, într-o postare pe Facebook, ca a cerut demisia lui Dan Barna de la șefia partidului, precum și a lui Catalin Drula și Ionuț Moșteanu, șeful de campanie, respectiv de comunicare al USR. ​„Consider ca rezultatul de la prezidențiale este un eșec…