Stiri pe aceeasi tema

- Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a facut precizari amanuntite pe contul sau de Facebook, in urma reprosurilor pe care le-a primit marti, la videoconferinta cu ministrul de Interne Marcel Vela.

- Patroana unui restaurant grecesc din cartierul Dacia se cearta cu Primaria pentru o garsoniera din „blocul fantoma”. Blocul propus pentru demolare era cel mai infect imobil din oraș. Ana Maria Conache vrea la schimb o locuința sociala cu doua camere, asta in cel mai rau caz. „Eu am muncit pentru acea…

- Nava a fost achizitionata in cadrul unui proiect european care vizeaza modernizarea ingfrastructurii portuare. „Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a incheiat contractul de achizitie sectoriala (…) pentru furnizare <Sistem hidrografic (inclusiv…

- O fotografie cu o iluzie optica a devenit virala pe rețelele de socializare. Internauții au putut vedea, in poza, o fetița care pare sa aiba picioarele foarte lungi și subțiri. In timp ce unii se intrebau oare cum e posibil așa ceva, alții și-au dat seama ca este vorba despre o iluzie optica, dar nu...…

- Lili Sandu a postat pe contul de socializare o imagine, in care pare ca este insarcinata. Reacția admiratorilor a venit imediat, iar mulți dintre ei s-au grabit sa o felicite. „Felicitari. Sarcina ușoara! O mamica binecuvantata”, „Minunat”, „Ma bucur pentru voi”, au fost cateva dintre comentariile lasate…

- Persoana care a furnizat informatii legate de locul in care se afla Abu Bakr al-Baghdadi urmeaza sa primeasca o parte sau intreaga recompensa: 25 de milioane de dolari. Suma a fost promisa celor care ofereau informatii cruciale despre liderul Statul Islamic, scrie lematin.ch, citat de AFP.…

- Moartea lui Mihai Constantinescu a adus lacrimi și in randul asistentelor care s-au ocupat indeaproape, in toata aceasta perioada, de starea de sanatate a artistului. Nașa de cununie a regretatului cantareț și a Simonei Secrier a facut declarații dureroase in cadrul emisiunii „Agenția VIP”.

- TikTok a ripostat la acuzațiile legate de posibile interferențe venite din partea guvernului chinez în ceea ce privește conținuturile oferite de aplicație, scrie BBC. Populara platforma, deținuta de Bytedance, cu sediul în Beijing, a transmis ca nu înlatura conținuturi în…