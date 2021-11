Licitație spectaculoasă: Brăţări cu diamante care i-au aparţinut Mariei Antoaneta şi nestemate rare (VIDEO) Bratari cu diamante care i-au apartinut Mariei Antoaneta si nestemate rare vor fi scoase la licitatie la Geneva, saptamana viitoare. Casa de licitatie spera sa obtina intre 2 si 4 milioane de dolari pentru proprietari, o familie regala din Europa.| Casa Christie’s ofera spre vanzare o pereche de brațari masive de aur și argint, fiecare cantarind aproape 100 de grame, cu cate trei șiruri de mici diamante. Sunt unele dintre ultimele bijuterii ale reginei Maria Antoaneta, a Franței, soția lui Ludovic al 16-lea care mai pot fi achiziționate de colecționari. O cutie albastra acoperita in catifea și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

