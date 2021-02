Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou de Botticelli va fi scos la licitatie luna aceasta de casa Sotheby`s din New York. Opera de arta are un pret de plecare de 80 de milioane de dolari. In ciuda impactului economic pe care l-a avut...

- O carte in care romanciera Virginia Woolf isi impartaseste opiniile referitoare la cei mai valorosi si cei mai slabi scriitori din lumea literara contemporana s-a vandut la licitatie pentru suma de 21.000 de lire sterline (23.562 euro), informeaza bbc.com, potrivit AGERPRES. ''Really and Truly:…

- Opera din Sydney, dupa luni de pauza impusa de pandemia de COVID-19, isi va relua spectacolele si se pregateste sa intampine, pentru prima data din martie anul trecut, spectatori - care vor purta masti de protectie, relateaza AFP. Marti va avea loc premiera operetei "Vaduva vesela" in fata unui numar…

- Beatrice Rancea, detalii neștiute despre cazul sopranei Maria Macsim Nicoara Beatrice Rancea vine cu detalii neștiute despre cazul care continua și acum sa șocheze. Ce mesaj i-a trimis Mariei Macsim Nicoara chiar inainte sa intre in coma, dupa incidentul petrecut in propriul imobil? Beatrice Rancea,…

- Numele lui Constantin Brancuși continua sa fascineze și sa duca Romania in marile centre de cultura, fiind in acest fel un adevarat ambasador al țarii noastre. Doua lucrari ale marelui sculptor, „Muza adormita” și „La Jeune Fille Sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)”, se afla in top 10 al celor…

- Prima felicitare de Craciun printata in scopuri comerciale dateaza din 1843 și infațișeaza o scena vesela din perioada victoriana. Ea a fost scoasa recent la licitație, urmand sa fie vanduta online, informeaza Hotnews.ro, care citeaza The Guardian. Felicitarea, care infațișeaza o familie engleza ciocnind…

- Tabloul "Bird with Grenade" al misteriosului artist stradal Banksy a fost vandut joi, la o licitatie organizata in Olanda, cu suma de 170.000 de euro, informeaza DPA. Creata in 2002, opera de arta a ajuns la un colectionar olandez, a relatat joi agentia de presa ANP, citand casa de licitatii…

- Tabloul "Bird with Grenade" al misteriosului artist stradal Banksy a fost vandut joi, la o licitatie organizata in Olanda, cu suma de 170.000 de euro, informeaza DPA. Creata in 2002, opera de arta a ajuns la un colectionar olandez, a relatat joi agentia de presa ANP, citand casa de licitatii Hessink's…