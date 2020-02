Stiri pe aceeasi tema

- Contractul pentru lucrarile de reabilitare și consolidare a imobilului din Piața Unirii, numarul 2, a fost scos la licitație în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Investiția este estimata la 5.587.847 lei (aproximativ 1.165.000 euro), fonduri bugetare, criteriul de atribuire…

- Elevii Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia vor beneficia in curand de o sala moderna de educație fizica. Lucrarile, in valoare de peste doua milioane de lei, au fost scoase la licitație recent de Compania Naționala de Investiții. Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic…

- Consiliul Județean Brașov a publicat astai, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, anunțul de licitație referitor la atribuirea contractului de execuție a lucrarilor „Marcaje si inscriptionari suprafete de miscare la Aeroportul International Brasov-Ghimbav”. Contractul cuprinde executia lucrarilor…

- Sanatoriul Balnear și de Recuperare din Techirghiol cumpara aparatura medicala de ultima generație, in valoare de 8,3 milioane de euro, potrivit documentelor publicate de instituție in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP). Namolul sapropelic si apa sarata sunt cautate de mulți turiști,…

- Localitațile Șoimuș, Leorinț și Meșcreac din comuna Radești vor beneficia in curand de rețele de alimentare cu apa, respectiv de rețele de canalizare, printr-o investiție de peste 6,6 milioane de lei. Primaria comunei Radești a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…

- Licitatia pentru cele 17 tramvaie destinate transportului public in comun din Craiova pare urmarita de ghinion. Lansata in urma cu un an, procedura de achizitie a cam batut pasul pe loc, din diverse motive. Aflata in sarcina Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si derulata…

- Se vorbește despre mulți ani despre reabilitarea exterioara a cladirii in care funcționeaza Primaria Timișoara. Lucrarile erau estimate inițial la aproape 2 milioane de euro, iar proiectul, care a costat 60.000 de euro, a fost facut de SC Prodao-Ing SRL din Timișoara inca din toamna anului…

- Primaria municipiului Alba Iulia cumpara utilaje in valoare de peste 1,8 milioane de lei, pentru repararea și intreținerea, in regim propriu, a drumurilor nemodernizate aflate in administrare. Primaria municipiului Alba Iulia a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație…