Licitatia pentru reabilitarea Muzeului de Istorie, aproape de final. O singura oferta a fost depusa

- Statuia ecvestra situata in piațeta de la intrarea in Parcul „Romanescu” zace in apa. Zona de acces in Parcul „Romanescu“ din Craiova, unde in urma cu un an era o simpla parcare, s-a transformat intr-o piațeta. In centrul acesteia a fost reamenajata statuia ecvestra care trona de ani buni la intrarea…

- Din 2014 nu s a mai intamplat nimic notabil cu cladirea Teatrului de vara din Mamaia. Reabilitarea s a facut doar in declaratii Vicepresedintele Consiliului Judetean Constanta, Claudiu Palaz se declara recent extrem de suparat pentru modul refectuos in care se desfasoara licitatia pentru acest obiectiv…

- Ziarul Unirea Proiect de peste 190.000 de lei pentru reabilitarea Casei Zapolya-Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeș.A fost depusa cererea de finațare nerambursabila pentru pregatirea documentației Proiect de peste 190.000 de lei pentru reabilitarea Casei Zapolya-Muzeul Municipal „Ioan Raica” din…

- Veste buna pentru timisoreni, o singura firma vrea cei 71 de milioane de lei acordati din fonduri europene pentru refacerea in totalitate a Bulevardului Cetatii. Daca dosarul si procedura de atribuire au fost corect intocmite vom avea un castigator in curand. S-a incheiat termenul de depunere a ofertelor…

- Un sistem de canalizare a fost construit cu 3,3 milioane de euro in buza unei cetați romane din județul Constanța, fara avizul Ministerului Culturii, transmite Info Sud-Est .Banii au ajuns la o societate cercetata de DLAF, care a subcontractat unei firme condusa vreme de 12 ani de un fost șef al Portului…

- Municipalitatea timisoreana nu a reusit sa gaseasca o firma care sa se ocupe de masurarea platoului aflat in fata Muzeului Satului. Acest teren trebuia incadrat corect in documente, dar la licitatia lansata nu s-a gasit nicio firma care sa se ocupe de proiect. Suma alocata contractului era una extrem…

- Licitatia pentru stabilirea constructorului care va reabilita podul de la Gavojdia a ajuns la final Daca nu vor fi depuse contestatii, contractul cu constructorul desemnat sa se ocupe de reabilitarea podului In doar cateva zile se va putea semna contractul pentru reparatiile necesate la podul de la…

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02542 Focsani investeste in pavilionul A din cazarma 609 Constanta. Contractul de achizitie publica "Lucrari de interventie la pavilionul A din cazarma 609 Constanta Cod obiectiv 2017 C I 609ldquo;, in valoare de 10.213.180,29 lei a revenit societatii Actaeon Invest…