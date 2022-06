Liceul Tehnologic Agricol Tulcea face angajari. Ce posturi sunt vacante

Liceul Tehnologic Agricol "Nicolae Cornateanu", Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiilor contractuale de executie, vacante, dupa cum urmeaza: ingrijitor; spalatoreasa lenjereasaConditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: nivelul studiilor: studii medii; vechime in munca: ingrijitor ndash; 3 ani; spalatoreasa lenjereasa ndash; nu se solicita vechime in munca.Concursul s ...