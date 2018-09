Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii unei asociatii din Alba Iulia au solicitat Ministerului Culturii clasarea ca monument istoric a unei mari descoperiri ce dateaza din anul 2011, reprezentand cea mai veche biserica crestina bizantina din Transilvania. Ruinele gasite in fata Catedralei Romano-Catolice au fosta coperite…

- Evenimentul va fi organizat in cadrul Festivalului Bucurie in Mișcare de la Alba Iulia și propune realizarea unui nou record mondial Guinness! In anul Centenarului, asociația 11even din Cluj-Napoca organizeaza pe 29 septembrie, la Alba Iulia, un inedit eveniment de celebrare care va intra in Cartea…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara, Marius Pascan, afirma ca Ministerul Educatiei infiinteaza neconstitutional, incalcand competentele administratiei publice locale, Liceul Teologic Romano-Catolic "II. Rakoczi Ferenc" in municipiul Targu Mures. "Pe baza 'mandriei'…

- Pe 27 iulie 2018, vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, a afirmat, la Baile Tusnad, ca Ungaria nu va onora oricum Ziua Nationala a Romaniei de la 1 decembrie si a solicitat intempestiv „autonomia“ pentru maghiarii din Transilvania prin apel la Rezolutia de Unire de la Alba Iulia:

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina a dovedit si in acest an ca este una dintre cele mai importante sarbatori populara din Romania si cel mai puternic brand traditional romanesc. Editia din 2018 s-a desfasurat sub simbolismul puternic al Anului Centenar, anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea…

- Firma care se ocupa de ridicarea mașinilor parcate neregulamentar a ”capturat”, marți, un autoturism marca BMW, din zona centru a municipiului Alba Iulia, iar proprietarul acestuia are de achitat pentru recuperarea autoturismului o taxa in valoare de 380 de lei, plus TVA, dar si o sanctiune contraventionala.…

- Aeroportul ”Transilvania” Tirgu Mures s-a redeschis, in aceasta saptamana, dupa finalizarea investițiilor care s-au ridicat la peste 56 milioane de lei, iar prima cursa internaționala de pasageri, operata de compania turca Corendon Airlines, a avut destinație Antalya. Activitatea Aeroportului ”Transilvania”…