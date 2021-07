Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 62% dintre elevii claselor liceale terminale din judetul Covasna au promovat Bacalaureatul, procentul fiind cu 0,83% mai mare fata de cel inregistrat de absolventii anului trecut. Potrivit unui comunicat de presa postat luni pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Covasna, rata de promovare…

- Locuitorii orasului Intorsura Buzaului au fost avertizati luni, printr-un mesaj Ro-Alert transmis in jurul amiezii de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, cu privire la prezenta unei ursoaice cu pui in zona. In mesaj se mentioneaza ca animalele sunt periculoase, iar cetatenilor li…

- Cu ocazia desfașurarii antrenamentelor oficiale in vederea participarii la Raliul Perla Harghitei, circulația publica spre Șugaș Bai va fi restricționata maine, 05 mai, intre orele 08:30-18:00. Potrivit președintelui Club AUTO CRONO Covasna, Simon Arpad, intre orele 10:00-10:30, 13:00-13:30 și 16:00-16:30 circulația…

- „Nu cred in uitare. Niciodata” Inainte de-a aseza in pagina aceasta insemnare – evocare am reflectat la data redactarii ei. Se intimpla acum 31 de ani. Era 24 aprilie 1990, […] Articolul 110 ani de la nasterea lui Eugen Jebeleanu (24 apr.1911…

- Istoric al religiilor, filosof, prozator si eseist, personalitate marcanta a culturii mondiale, Mircea Eliade s-a nascut la 9 martie 1907, in Bucuresti. A invatat la Liceul „Spiru Haret” din Bucuresti (1917-1925) si a urmat cursurile Facultatii de Litere si Filosofie a Universitatii din Bucuresti (1925-1928).…

- La 21 aprilie 2021, regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord aniverseaza implinirea a 95 de ani, in contextul in care domnia sa este cea mai lunga din istoria britanica. In 2022, se implinesc 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit. Evenimentul,…

- De multe ori, in urma unor lucrari de reparații in rețea, apar semne de intrebare privind calitatea apei care curge la robinet. Trebuie știut ca in cazul in care indicele de turbiditate nu depașește valoarea maxima admisa de Legea privind calitatea apei potabile, respectiv de 5 unitați, apa tulbure…

- Peste 30.500 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in centrele deschise in judetul Covasna, dintre care circa 11.300 cu ambele doze, iar alte aproape 1.300 de persoane se afla pe listele de asteptare, informeaza marti Institutia Prefectului. Potrivit conducerii institutiei, la nivelul judetului…