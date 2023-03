Stiri pe aceeasi tema

- Spadasinii din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare au avut un parcurs de excepție la Campionatul Național de tineret ce s-a desfașurat in aceasta saptamana la București. Elevii antrenorilor Csiszar Francisc, Nagy Lehel, Adrian Szilagyi și Adrian Pop se intorc acasa de la București cu…

- Cafeaua pe care o bea Patriarhul Daniel, un lux. Dezvaluirea a fost facuta de catre cel mai cunoscut cafegiu din București, care a explicat ca exista doua tipuri de bautura: cafeaua lui Dumnezeu și cafeaua Diavolului. Afla in randurile de mai jos cat costa 100 de grame din sortimentul consumat de Preafericitul…

- Un barbat, a carui soție este minternata la Pediatrie 2 din Cluj-Napoca cu cel mic, a postat fotografii cu mancarea primita.Enervat de o postare similara de la un spital din București, unde o mamica a primit dupa ce a nascut o caserola care conține trei felii de paine cu o lingura de gem, un triunghi…

- Elevii de la Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca au dansat hora unirii in curtea școlii. Cei mici, alaturi de profesori au participat la o serie de evenimente dedicate Unirii Principatelor Romane. Dimineața, profesorul Vasile Flueraș a susținut o lecție minunata de istorie, iar apoi elevii și…

- Elevii se intorc miercuri la cursuri din minivacanta prilejuita de sarbatorirea Unirii Principatelor Romane. Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, este programata in perioada 6-26 februarie. Asa numita vacanta de ski se va defasura intre 20 si…

- Primaria Cavnic: Moșul s-a gandit și anul acesta la toți copiii și elevii din Cavnic! De opt ani Moșul merge in vizita la gradinițele și școlile (invațamantul primar, gimnazial, liceal si cel profesional ) din Cavnic pentru a oferi copiilor cadouri de Craciun. Acțiunea este organizata anual, la propunerea…

- Un grup de elevi de la școlile din Turceni, Gorj, a construit un robot capabil sa colecteze deșeurile din apa. Este vorba de copii care sunt inscriși la Clubul Crazy Coders din Turceni, caștigatorii marelui premiu și al celui de popularitate la Targul Național de Știința desfașurat recent in București.…

- O companie a calculat costul studiilor la facultați din afara țarii. In sistemul public european, taxele de școlarizare, in general, nu sunt foarte mari. In sistemul privat din afara spațiului european, insa, universitațile au o taxa de școlarizare foarte