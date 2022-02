Liceele din Dolj pregătesc mai multe clase pentru admitere Inspectoratul Școlar a aprobat planul de școlarizare al unitaților de invațamant pentru anul 2022-2023. Din primele date se observa un plus de 25 de clase fața de anul școlar in curs. De asemenea, se remarca o creștere a numarului de clase pentru invațamantul profesional la solicitarea agenților economici dar și o cerere mai mare pentru clasele de postliceala și pentru școlile de maiștri. Conform planului de școlarizare pentru județul Dolj, aprobat in Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar, la invatamantul liceal sunt 583 de clase dintre care 153 de clase a IX-a pentru cuprinderea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

