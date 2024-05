Doliu în sportul național! S-a stins din viață Ștefan Birtalan, declarat de trei ori cel mai bun handbalist al lumii A murit Ștefan Birtalan, dublu campion mondial la handbal din 1970 și 1974 și de trei ori cel mai bun handbalist al lumii, Ștefan Birtalan a decedat, luni dimineața, la varsta de 75 de ani. Ștefan Birtalan avea 75 de ani. Clubul CSA Steaua a anunțat decesul legendarului handbalist, luni dimineața. Ne-a parasit un Uriaș! Drum lin, Ștefan Birtalan! Ștefan Birtalan (75 de ani), dublu campion mondial și cel mai bun handbalist al lumii in 1974, 1976 si 1977, a incetat din viața, astazi, in jurul orei 6:00. Vicecampionul olimpic de la Montreal, din 1976, era internat la Spitalul Fundeni de catva timp.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

- Ștefan Birtalan, de trei ori cel mai bun handbalist al lumii, a murit luni dimineața. Anunțul a fost facut și pe pagina de FB a clubului sportiv Steaua. „Ne-a parasit un Uriaș! Drum lin, Ștefan Birtalan! Ștefan Birtalan (75 de ani), dublu campion mondial și cel mai bun handbalist al lumii in 1974,…

