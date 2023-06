Stiri pe aceeasi tema

- MANDRIE…Copiii Husului, cei care s-au facut remarcati inca din gimnaziu sau liceu prin rezultate ce au adus bucurie scolii locale, nu isi dezmint buna formare, determinarea si educatia primita, oriunde ar ajunge! Edelina Bejan, de pilda, unul dintre elevii haraziti ai municipiului Husi, absolventa a…

- ALEGERE…. In tot județul Vaslui, singura unitate de invațamant care a ales sa iși desfașoare activitatea in mod curent și integral, fara nicio sincopa generata de greva generala din sistemul de invațamant, este Colegiul Național „Cuza Voda” Huși. Aceasta decizie a profesorilor de a-și continua activitatea…

- HOTORARE… Instanța Judecatoriei Huși a verificat astazi masura arestului preventiv, aplicata celor doi indivizi din comuna Hoceni, arestați pe 27 aprilie, ca urmare a unei spargeri date la o sala de jocuri din municipiul Huși. Daca unuia dintre ei i-a respins cererea de a fi cercetat in arest la domiciliu,…

- REVOLTATOR… Un incident deosebit de grav s-a petrecut ieri dimineața, in municipiul Huși, in parcul din proximitatea celor doua licee din oraș: un elev de clasa a XI-a, cunoscut cu un comportament inadecvat, a scos un cuțit și a amenințat cu el un baiat in varsta de 17 ani. Se pare ca puștiul scapase…

- CONCURS… Peste 160 de elevi au participat la Cupa “Mihail Sadoveanu” la șah, desfașurata la Huși, prin proiectul Șah in Școala. Șahiștii au fost grupați in trei turnee conform pregatirii lor: turneul A (avansați ciclul primar și gimnazial), turneul B (incepatori ciclul primar) și turneul C (preșcolarii…

- MOTIVATIE… O eleva de clasa a VIII-a din Husi a reusit sa demonstreze in aceste zile cat adevar contine vorba veche potrivit careia „cei din urma vor fi cei dintai”! Teodora Tudorica, de la Scoala „Mihail Sadoveanu” din Husi, a luat locul I la OIimpiada nationala de Geografie, de la Pitesti, dupa o…

- SOLUȚIE… Cei patru indivizi prinși la furat cabluri de la rețelele de telefonie mobila de pe raza comunelor din zona Huși au fost prezentați instanței de judecata, pentru verificarea masurii preventive. Doi dintre ei nu au avut noroc sa iasa de dupa gratii, insa in cazul celorlalți doi, judecatorul…

- PARTICIPARE MERITUOASA… Trei elevi de la scoala Profesionala Speciala „Sfanta Ecaterina” Husi au castigat doua premii la concursul profesional din cadrul proiectului educational regional „Meseria – cale spre succes”. Este vorba despre elevii Bica Mihaita Iulian si Ciortan Vasile Constantin, care au…