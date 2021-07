Libris.ro: ce au citit românii anul acesta Romanii citesc mai variat, mai multa psihologie și din ce in ce mai multe carți in limba engleza și eBooks, arata datele Libris.ro. Astfel, prima parte a anului 2021 a fost marcata de o creștere considerabila pe segmentul de carte de dezvoltare personala (20%), inclusiv in limba engleza, iar in topul vanzarilor continua sa se Articolul Libris.ro: ce au citit romanii anul acesta apare prima data in Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247 . Citeste articolul mai departe pe mobile247.ro…

