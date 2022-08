Stiri pe aceeasi tema

- Netflix lanseaza super-serial cu Familia Addams. Cine va juca in Wednesday! In toamna anului trecut, noul serial despre Familia Addams marca Netflix a fost filmat integral in Romania. Proiectul poarta numele Wednesday. Este vorba despre o miniserie de 8 episoade ce se va lansa in curand pe platforma…

- Avertisment ANPC: Mare atentie la capcanele falselor promotii de vara. Ce trebuie sa știi romanii care cauta reduceri Avertisment ANPC: Mare atentie la capcanele falselor promotii de vara. Ce trebuie sa știi romanii care cauta reduceri Paul Anghel, directorul general al Autoritatii Nationale pentru…

- Muzeul Național al Banatului marcheaza un secol și jumatate de la inființarea celei mai importante instituții muzeale din vestul țarii. Cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, va fi vernisata expoziția „150 de ani de la intemeierea Muzeului Național al Banatului”. Evenimentul va avea loc vineri, 15…

- Partidul de guvernamant si aliatii sai au castigat o "super-majoritate" la alegerile senatoriale organizate duminica in Japonia, la doar cateva zile dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe, conform informatiilor aparute luni in presa locala, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Unvinpezi.ro, magazinul online de vinuri cu cele mai multe recenzii din Romania, lansat in 2012, implineste luna aceasta 10 ani de la lansare. Platforma dedicata iubitorilor de vinuri bune are un concept unic: vinde doar vinuri premium atent selectate de o echipa de 16 experti, la cel mai bun pret din…

- Compania MOL Romania Petroleum Products, susidiara locala a grupului maghiar MOL, a raportat pentru 2021 o cifra de afaceri de peste 7,9 mld. lei (1,6 mld. euro), in crestere cu 42,6% fata de anul precedent, potrivit calculelor facute de ZF pe baza datelor de la Ministerul Finantelor. Compania a…

- La doua zile de la nunta care a incins showbiz-ul romanesc, iata ca astazi Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, mai are un motiv mare de bucurie. Astazi ea iși sarbatorește ziua de naștere. Iata ce diferența de varsta e intre ea și manelist.

- AMD Topografie SRL Turda anunța ca sarbatorește 15 ani de activitate, iar cu aceasta ocazie in cursul lunii iunie va oferi o reducere aniversara de 30% la lucrarile de cadastru! ”In perioada 1-30... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!