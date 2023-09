Stiri pe aceeasi tema

- Spania va trimite echipe de salvare si va oferi sprijin Marocului lovit de un seism devastator, dupa ce a primit o cerere oficiala de ajutor din partea Rabatului, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, relateaza AFP."Este un semn al solidaritatii spaniole si al sentimentului…

- Devastata de incendii, Grecia este ingenuncheata acum de inundațiile provocate de ploile torențiale din ultimele 24 de ore. Ministerul roman de Externe a emis o alerta de calatorie in Republica Elena. Inundații catastrofale sunt și in Turcia și Bulgaria.

- Razboi in Ucraina, ziua 555. Ministerul ucrainean de Externe a declarat joi ca orice considerație privind susținerea exporturilor de cereale rusești in Marea Neagra fara reluarea exporturilor din porturile ucrainene ar consolida "sentimentul de impunitate

- Angajații ambasadei Federației Ruse la Chișinau, care au parasit Republica Moldova , la 14 august, au ajuns la Moscova. In acest context, Ministerul rus de Externe a publicat luni o declarație oficiala in care a declarat ca reducerea personalului misiunii ruse „va avea consecințe asupra relațiilor…

- Ministerul de Externe al Marii Britanii a declarat ca autoritațile suedeze au dejucat cu succes unele atacuri teroriste planificate și au facut arestari, dar cetațenii britanice care sunt sau urmeaza sa calatoreasca in Suedia trebuie sa fie vigilenți, relateaza Reuters.„Ar trebui sa fiți vigilenți in…

- Autoritațile chineze cer Statelor Unite sa inceteze sa mai acorde ajutor militar Taiwanului, deoarece astfel de acțiuni cauzeaza daune grave relațiilor sino-americane. Cu o astfel de declarație a venit Ministerul chinez de Externe. "Furnizarea de arme americane catre regiunea Taiwan incalca grav principiul…

- Mii de persoane, majoritatea susținatori ai liderului populist Muqtada al-Sadr din Irak, s-au adunat in Bagdad și au scandat „Da islamului, Da Coranului”. Alte proteste au avut loc in Teheran, unde au fost arse steaguri ale Suediei, dar și in Liban și Kuweit, relateaza The Guardian.Protestele vin ca…

- Mai multe regiuni din sudul și sud-vestul Spaniei se afla pana maine sub cod roșu și portocaliu de canicula. Este vorba despre Andaluzia și Extremadura, zone pentru care Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de calatorie, anunța Rador.Temperaturile depașesc in aceste zile peste…