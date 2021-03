Libia: Premierul interimar a prezentat Parlamentului lista cabinetului său Premierul libian interimar Abdel Hamid Dbeibah a anuntat joi ca a prezentat componenta guvernului sau Parlamentului ales, in vederea unui vot de incredere al deputatilor prevazut pentru luni, relateaza AFP.



''In conformitate cu foaia de parcurs a acordului politic'', Hamid Dbeibah ''a prezentat presedintiei Parlamentului ales propunerile sale pentru portofoliile ministeriale'', a indicat cabinetul sau, care nu a dat publicitatii lista.



O reuniune a Camerei reprezentantilor consacrata votului de incredere este programata pentru luni la Sirte,

Sursa articol si foto: agerpres.ro

