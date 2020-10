Partile in conflict in Libia au convenit la Geneva sa redeschida caile terestre si sa reia legaturile aeriene interne, primele masuri concrete anuntate miercuri de ONU, care s-a declarat de un optimism moderat privind un armistitiu durabil in aceasta tara, relateaza AFP. Aruncata in haos dupa caderea, in 2011, a regimului lui Muammar Gaddafi, Libia este impartita in prezent intre doua puteri rivale: guvernul de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, si autoritatile din estul tarii aliate maresalului Khalifa Haftar. In aceste ultime saptamani, negocierile inter-libiene…