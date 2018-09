Libia: ONU anunţă un armistiţiu în regiunea Tripoli Misiunea ONU in Libia (UNSMIL) a anuntat marti incheierea unui armistitiu intre grupurile armate care lupta in apropierea de Tripoli, informeaza AFP. Ciocnirile din jurul capitalei libiene s-au soldat incepand din 27 august cu cel putin 50 de morti. Acordul de incetare a focului semnat sub coordonarea trimisului special al ONU, Ghassan Salame, are ca obiectiv protejarea civililor si protectia bunurilor publice si private, arata UNSMIL, care precizeaza ca intelegerea prevede si redeschiderea singurului aeroport functional din Tripoli, inchis din 31 august. La negocieri, unde presa nu a fost primita,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

