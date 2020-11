Delegati libieni reuniti in Tunisia sub auspiciile ONU au ajuns la un acord care prevede ''alegeri nationale'' in Libia in termen de 13 luni, a anuntat vineri emisarul interimar al ONU, Stephanie Williams, relateaza AFP.



"Participantii la Forumul de dialog politic libian au convenit asupra organizarii de alegeri nationale pe 24 decembrie 2021", a declarat Stephanie Williams, in cadrul unei conferinte de presa virtuale.



Acesta este primul rezultat al discutiilor in curs la Tunis purtate de luni intre 75 de delegati pentru a incerca sa scoata Libia din conflictele…