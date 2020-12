Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de membri libieni ai Camerei Reprezentantilor s-au angajat sambata, in Maroc, sa "puna capat diviziunilor" ce afecteaza Libia, incepand prin convocarea parlamentului ales "imediat dupa intoarcerea lor in Libia", potrivit unei declaratii finale, transmite AFP preluat de agerpres. Camera…

- Turcia si Germania s-au acuzat reciproc marti dupa ce soldati germani s-au urcat la bordul unui vas turcesc in numele unei misiuni militare a UE in Marea Mediterana, Berlinul calificand drept nejustificate protestele aliatului din cadrul NATO si Ankara considerand actiunea ilegala, relateaza Reuters.…

- Cateva mii de persoane inarmate cu cratițe și fluiere s-au strans miercuri in centrul Berlinului pentru a protesta impotriva planurilor guvernului Angelei Merkel de a-și acorda mai multe puteri pentru a impune restricțiile menite sa previna raspandirea coronavirusului, transmite Reuters . Parlamentul…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, luni, incetarea confruntarilor militare dintre Armenia si Azerbaidjan pentru controlul asupra regiunii separatiste Nagorno-Karabah, informeaza agentia Reuters, potrivit Agerpres."Este extrem de important sa transmitem un mesaj clar tuturor…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca Turcia isi propune sa consolideze relatiile cu Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) recunoscut la nivel international, dupa o intalnire cu premierul tarii, care intentioneaza sa demisioneze luna aceasta, informeaza Reuters preluat de agerpres.…

- Fortele armate ucrainene au inceput miercuri manevre de amploare ca reactie la exercitiul militar Caucaz-2020 pentru comandamentul si personalul strategic, efectuat de Rusia, transmite Reuters potrivit Agerpres. Conform armatei ucrainene, scopul manevrelor este sa demonstreze pregatirea de a respinge…

- Guvernul Greciei a anuntat, luni dupa-amiaza, ca se apropie de reluarea negocierilor cu Turcia pe tema delimitarii zonelor maritime, in contextul tensiunilor generate de activitatile turce de explorare in estul Marii Mediterane, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX."Suntem aproape…

- Cel putin 24 de imigranti extracomunitari s-au inecat in Marea Mediterana in timp ce incercau sa ajunga din Libia in Europa cu o barca pneumatica, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de agentia de presa Reuters.