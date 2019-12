Libia: Doi civili ucişi şi alţi 20 răniţi într-un raid aerian Cel putin doi civili si-au pierdut viata si alti 20 au fost raniti joi intr-un raid aerian impotriva unei strazi comerciale din Zawiya, la vest de capitala Libiei, potrivit unui responsabil local, scrie AFP. "Doua persoane au fost ucise si alte 20 ranite (...) intr-o lovitura aeriana impotriva unor sectoare civile ale orasului", a declarat Jamal Baher, primarul acestei localitati situate la 45 de kilometri vest de Tripoli. Victimele, numai civili, se gaseau pe o strada comerciala, potrivit sursei. Survenit la o ora de varf in ajunul weekendului musulman, atacul aerian a lovit o farmacie, o brutarie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

