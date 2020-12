Libia: Consiliul de Securitate al ONU solicită plecarea mercenarilor şi a luptătorilor străini Consiliul de Securitate al ONU a cerut marti plecarea mercenarilor si a luptatorilor straini din Libia, intr-o declaratie unanima care a inclus si Rusia, tara suspectata ca ar fi acoperit trimiterea in Libia a paramilitarilor din grupul privat rus Wagner, transmite AFP. In aceasta declaratie, cei 15 membri ai Consiliului de Securitate solicita "retragerea tuturor luptatorilor si a mercenarilor straini din Libia in conformitate cu acordul de incetare a focului incheiat de partile libiene pe 23 octombrie, cu angajamentele participantilor la Conferinta de la Berlin (din ianuarie) si a rezolutiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

