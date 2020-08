Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al maresalului Khalifa Haftar a criticat anuntul privind o incetare a focului in Libia, numindu-l o simpla 'lovitura mediatica' din partea Guvernului de uniune nationala (GNA), pe care l-a acuzat ca pregateste o noua ofensiva armata, transmite AFP.Vineri a fost anuntata…

- Cele doua autoritați rivale din Libia au anunțat vineri o încetare a focului într-o mișcare surpriza venita pe fondul diminuarii luptelor începând cu luna iunie, transmite BBC.Guvernul de uniune naționala de la Tripoli (GNA) recunoscut de comunitatea internaționala a…

- Seful diplomatiei italiene Luigi Di Maio a efectuat miercuri o vizita la Tripoli, unde s-a intalnit cu premierul Fayez el Sarraj, a anuntat intr-un comunicat Guvenul de uniune nationala (GNA), elateaza Reuters, potrivit news.ro.Cei doi au discutat despre interventii straine in Libia, misiunea…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a lansat un nou atac la adresa Guvernului, duminica seara, susținând ca "a impus prin forța" prelungirea starii de alerta, prin ocolirea Parlamentului, și ca exista "o lipsa de credibilitate clara în deciziile luate de Executiv. "Lumea…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, a avertizat sambata ca inaintarea fortelor Guvernului de uniune nationala (GNA), sprijinite de Ankara, spre orasul strategic Sirte, in Libia, ar putea conduce la o interventie directa a Egiptului, pe fondul tensiunilor cu Turcia, noteaza AFP. Cu sustinerea…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a efectuat o vizita surpriza miercuri la Tripoli, unde îsi are sediul Guvernul de Uniune Nationala (GNA), pe care Ankara îl sustine în conflictul cu fortele maresalului Khalifa Haftar din estul Libiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Cavusoglu…

- Unul dintre principalii protagonisti ai conflictului din Libia, Khalifa Haftar, a sustinut luni o incetare a focului in conflictul cu fortele guvernamentale, dupa discutiile de sambata de la Cairo cu presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, informeaza AFP.O "initiativa Cairo" solicita…

- Seful guvernului de uniune nationala (GNA, cu baza la Tripoli), recunoscut de ONU, Fayez al-Sarraj, a declarat joi, in cursul unei vizite la Ankara, ca este ''hotarat'' sa preia controlul in totalitate in Libia dupa o serie de succese impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar,…