Libia: Ankara respinge vehement criticile Parisului

- Turcia va suplimenta sprijinul sau pentru premierul libian recunoscut de comunitatea internationala, Fayez al-Serraj, a anuntat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care a subliniat importanta gasirii unei solutii politice la criza din Libia, transmit dpa si AFP. ''Nu vom lasa niciodata fratii…

- Seful guvernului de uniune nationala (GNA, cu baza la Tripoli), recunoscut de ONU, Fayez al-Sarraj, a declarat joi, in cursul unei vizite la Ankara, ca este ''hotarat'' sa preia controlul in totalitate in Libia dupa o serie de succese impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar,…

- Situația din Libia "preocupa mult " Franța, care se teme ca Rusia și Turcia, care susține fiecare o tabara rivala, ar putea ajunge la o înțelegere "în condițiile lor" în detrimentul stabilitații Libiei, a afirmat miercuri președinția franceza, citata de AFP."Criza…

- Autoritatile malteze au confiscat bancnote libiene false in suma echivalenta cu 1,1 miliarde de dolari, tiparite de o firma din Rusia, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, transmite AFP, informeaza AGERPRES . ‘Statele Unite saluta anuntul din 26 mai al guvernului Republicii Malteze privind confiscarea…

- Ankara a respins marti o declaratie semnata de ceea ce ea a numit o "axa a raului", cinci tari care au condamnat activitatea militara turca in Mediterana de Est si Libia considerand ca provoaca un "haos regional si instabilitate", pe fondul escaladarii unei dispute diplomatice, relateaza dpa.…

- Fortele generalului Khalifa Haftar , al caror cartier general este in estul tarii, incearca sa cucereasca noi teritorii in suburbiile sudice ale orașului. Armata Nationala Libiana (LNA) condusa de Haftar incearca sa cucereasca Tripoli de 13 luni, dar ajutorul militar acordat in acest an de Turcia Guvernului…

- Libia se transforma intr-un "teatru de experimente pentru tot soiul de noi sisteme de armament", a declarat trimisul special al ONU pentru aceasta tara, in conditiile in care sustinatorii straini ale partilor angrenate in conflict trimit aici arme si luptatori incalcand embargoul, relateaza Reuters.Fortele…

- Fortele loiale Guvernului libian de uniune nationala, cu sediul în Tripoli, au anuntat luni obtinerea controlului asupra a doua orase strategice care erau ocupate pâna acum de grupul insurgent condus de maresalul Khalifa Haftar, potrivit Mediafax."Fortele noastre au preluat controlul…