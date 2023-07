Liberté, égalité, fraternité! Franța ne-a inspirat și ne-a ajutat cel mai mult de-a lungul vremurilor Azi e 14 iulie, ziua Republicii Franceze, țara care ne-a ajutat cel mai mult in istorie! Spre finele lui XIX, Bucureștiul, Craiova, Constanța, Iașul au inceput sa prinda in obrajori semne ale arhitecturii franceze. La Grande Croisee a lui Haussmann și La Grande Croisee a lui Henard au avut un iz de copi-paste in concepția primarilor Pake Protopopescu și N. Filipescu pentru cele doua axe principale ale Capitalei. Bucureștiul n-a fost el vreun mic Paris, așa cum multora le place sa spuna, dar a carat modele de pe malul Senei și le-a așezat pe Dambovița dupa mintea și puterea celor de pe aici. Inalțimile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

