Libertatea își cere scuze pentru că a citat un sportiv care nu a discutat cu jurnalistul Un colaborator al ziarului a discutat cu un prieten al unui baschetbalist, dar a scris ca și cum ar fi discutat cu sportivul, care apare citat in articol. Pe 4 iulie, Libertatea a publicat un articol despre baschetbalistul Monyea Pratt de la BCU Sibiu. Articolul face parte dintr-o serie mai lunga in care sportivi din toate colțurile lumii vorbesc despre experiențele lor in Romania.Articolul a relatat viața sportivului in cei 6 ani de cand joaca in Romania, cu statisticile de la diverse cluburi și a conținut cateva declarații ale acestuia.In doua mesaje transmise redacției ieri și azi, reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cititor a trimis ziarului o filmare in care se vede o coada de mașini care așteapta sa treaca noul pod, descris de președintele Iohannis drept „cea mai ampla construcție ridicata in Romania in ultimele 3 decenii”. Aglomerație pe DN22 din județul Tulcea catre noul pod suspendat peste Dunare, inaugurat…

- Monyea Pratt, 37 de ani, baschetbalistul celor de la CSU Sibiu, este șase ani in Romania și se poate lauda cu faptul ca a locuit in toate cele trei regiuni istorice pana acum. Acesta a povestit de ce a ramas la noi și ce crede despre țara noastra. „Eu sarbatoresc și 4 iulie, Ziua Americii, dar și 1…

- Actorul Victor Rebengiuc face din nou afirmații tranșante despre clasa politica romaneasca. Acesta critica actuala „garnitura” de politicieni, din fruntea Guvernului. Marele actor nu este la ieșire publica legata de clasa politica din Romania. El s-a implicat activ in viața civica și inainte de 89 și…

- Wynton Marsalis și orchestra Jazz at Lincoln Center, pe care o conduce ca director muzical, revin in Romania, dupa ce prima data, in 2021, au concertat cu casa inchisa la București, Sibiu și Timișoara. Jazz at Lincoln Center Orchestra cu Wynton Marsalis p

- Fostul membru USR acuza neințelegeri intre el și colegii de partid de mai bine de doi ani, motiv pentru care considera demisia drept un demers firesc. „Etapa din viața mea numita USR se incheie astazi, odata cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci cand energia consumata in lupte…

- Senatorul Claudiu Muresan isi anunta demisia din USR, mentionand ca isi va continua activitatea ca senator neafiliat. „Etapa din viata mea numita USR se incheie astazi, odata cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci cand energia consumata in lupte interne este mai mare decat cea…

- "Etapa din viata mea numita USR se incheie astazi, odata cu demisia pe care am trimis-o conducerii partidului. Atunci cand energia consumata in lupte interne este mai mare decat cea folosita pentru proiecte si actiuni benefice oamenilor, e nevoie de o decizie si o schimbare in consecinta. Si asta fac…

- Chiar daca am doar 36 de ani și sunt la primul mandat de deputat, chiar daca nu fac politica la nivel național de 30 de ani, ca om politic, ca fiu de dascal, le cer scuze tuturor oamenilor din sistemul de educație, de la dascali la personalul auxiliar, pentru tot ce nu a facut clasa politica pentru…