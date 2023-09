Stiri pe aceeasi tema

- Proiecția in avanpremiera va avea loc in aceasta seara, de la ora 19.00, la Palatul Culturii din Targu-Mureș, iar evenimentul face parte din turneul de promovare a filmului care va intra in cinematografele din Romania pe 6 octombrie. „Libertate" a fost premiat la cea de-a 29-a editie a Festivalului…

- Printre invitații celei de-a 6-a ediții TIFF Oradea se numara actori, regizori și protagoniști de film documentar care le propun oradenilor intalniri la Teatrul de Stat, Sala Transilvania, Filarmonica, Sinagoga Sion, dar și in Piața Unirii. Astfel, intre 29 septembrie și 1 octombrie, spectatorii au…

- Incepe Alba Iulia Music & Film Festival 2023. Invitați special – actori, regizori și personaje “din alte lumi”. PROGRAM Ediția a XI-a a Alba Iulia Music & Film Festival (AIMFF) debuteaza vineri și pune, din nou, fața in fața publicul cu cațiva dintre cei mai importanți regizori, actori și producatori…

- Filmul „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, a fost premiat la cea de-a 29-a editie a Festivalului de la Sarajevo. „Filmul surprinde esenta unui moment istoric semnificativ si exploreaza complexitatea naturii umane in vremuri dificile, oferind, in plus, o imagine fascinanta a istoriei Europei de Est.…

- Filmul „Libertate”, regizat de Tudor Giurgiu, a fost premiat la cea de-a 29-a editie a Festivalului de la Sarajevo. „Filmul surprinde esenta unui moment istoric semnificativ si exploreaza complexitatea naturii umane in vremuri dificile, oferind, in plus, o imagine fascinanta a istoriei Europei de Est.…

- „Filmul surprinde esența unui moment istoric semnificativ și exploreaza complexitatea naturii umane in vremuri dificile, oferind, in plus, o imagine fascinanta a istoriei Europei de Est.” Aceasta a fost motivația juriului care a oferit Premiul Confederației Internaționale a Cinematografelor de Arta…

- Filme romanesti in avanpremiera, documentare provocatoare, concerte Mircea Baniciu, Fara Zahar sau Bosquito fac parte din programul editiei a XI-a a Alba Iulia Music & Film Festival (AIMFF) care va avea loc intre 25 si 27 august, potrivit news.ro.Filme si concerte, „Casablanca” restaurat si o…

- Oradenii au la dispoziție, incepand cu aceasta vara, containere speciale pentru colectarea deșeurilor textile. Aceste containere sunt amplasate in zona incintelor de colectare selectiva din cartierele de blocuri și in diferite zone cu case precum și in zone mai circulate in oraș și pot fi folosite gratuit.