Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul electoral de la Giroc acopera de fapt o frație a afacerilor imobiliare ilegale, care in ultimii ani, au adus profituri uriașe. Din peisaj nu lipsește gruparea de crima organizata condusa de liderul interlop Lucian Boncu. In urma unuia dintre aceste ”tunuri” imobiliare, Dan Vartosu, candidatul…

- Dupa ce Elon Musk a scris, vineri, pe Twitter ca „Extratereștrii au construit piramidele, evident”, egiptenii au reacționat imediat. Ministrul cooperarii internaționale din Egipt, Rania al-Mashat, l-a invitat pe miliardarul Elon Musk sa viziteze țara și sa vada piramidele pentru a se convinge ca nu…

- Campania electorala demareaza concomitent cu disputa pe marginea declararii neconstitutionale a internarilor persoanelor asimptomatice in spitale. In urma deciziei CCR s-a guvernul a fost obligat sa renunte si la carantinarea si izolarea persoanelor cu posibil risc de raspandire a coronavirusul. Dintr-odata…

- Sociologul Lilian Negura explica de ce negarea virusului COVID-19 prinde mai ales in țari precum Romania, “unde exista multa lume nedreptațita, umilita de instituții sau de reprezentanții acestora, de inegalitațile pe care le suporta”.Odata cu criza COVID-19 au explodat și noi valuri de teorii ale conspirației.…

- Candidatul unic al dreptei la Primaria Capitalei Nicusor Dan a afirmat ca introducerea pe trasee a opt autobuze hibrid in Bucuresti nu poate acoperi faptul ca Gabriela Firea, in patru ani de mandat de primar general, a avut un bilant dezastruos in ceea ce priveste transportul public si gestionarea…

- Candidatul USR la functia de primar al Timisoarei, Dominic Fritz, a lansat, miercuri, ideea unui nou spital municipal, intr-o locatie total noua. Vorbim despre un teren cu totul nou pentru aceasta idee, la intersectia dintre Calea Aradului si strada Grigore Alexandrescu. Nu va fi extindere in Parcul…

- Compania TOPGEL, producator roman de inghețata și sortimente de patiserie cu sediul langa Craiova, aniverseaza 25 de ani de activitate. Cu acest prilej, compania marcheaza o noua etapa in dezvoltare. „Cu o cifra de afaceri de 15,7 milioane de euro in 2019 și cu o capacitate de producție de 100 de tone…