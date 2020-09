Stiri pe aceeasi tema

- Liderul judetean al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a castigat al treilea mandat la conducerea Consiliului Judetean (CJ), cu 41,53%, respectiv 106.778 din voturile alegatorilor, potrivit numaratorii paralele finalizate de liberalii suceveni. Pe locul doi s-a situat candidatul PSD, fostul prefect de Suceava…

- Candidatul independent susținut de UDMR Soos Zoltan a ciștigat mandatul de primar la Targu Mureș, administrație condusa de 20 de ani de Dorin Florea, fost ALDE, care a preferat sa candideze la șefia Consiliului Județean Mureș. Florea a pierdut aici insa, tot in fața UDMR. PSD și-a adjudecat doar o reședința…

- Liberalii au castigat alegerile pentru functia de primar in statiunile de pe Valea Prahovei Sinaia, Busteni si Azuga. Potrivit rezultatelor parțiale postate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente, candidatii PNL Prahova au castigat functia de primar in sase orase, inclusiv municipiul Ploiesti.…

- Noua harta politica a Romaniei rezerva numeroase surprize, la momentul numaratorilor parțiale și inainte de numaratoarea finala. PSD nu a fost lovit crunt doar in Capitala, ci și in fiefuri consacrate ale „baronilor roșii”, cum ar fi in Vrancea, unde eternul caștigator al Consiliului Județean era Marian…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat ca asigurarea cvorumului este problema PSD, nu a lor. Ramane de vazut ce vor decide liderii UDMR, vor participa la vot sau vor boicota ședința. „Veti afla in momentul in care ma voi pronunta de la microfonul Parlamentului cum vom vota. Pana atunci, nu am cum sa…

- Carantina instituita in satul prahovean Gornet la data de 22 iulie se va incheia la termen, miercuri la ora 22,00, informeaza Institutia Prefectului Prahova. In cursul zilei de miercuri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Prahova a adoptat o hotarare privind ridicarea carantinei zonale…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat ca PSD va lua masuri, astfel incat, in cel mai scurt timp, printr-o motiune de cenzura, Guvernul Orban sa plece acasa. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reamintit, duminica, ca demersul PSD este sprijinit de 202 parlamentari, exact ca in urma cu…

- Președintele intermar al Senatului, a vorbit, duminica, de la sediul PSD, despre legea carantinarii și izolarii, care se discuta acum in parlament. Robert Cazanciuc a lansat un atac la Guvern și spune ca ceea ce a trimis Executivul este un act prost. Liderul PSD Marcel Ciolacu a convocat, luni dimineața,…