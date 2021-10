Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR și UDMR au votat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca a treia funcție in stat sa fie ocupata interimar de Florin Roman de la PNL. Interimatul va dura doua saptamani. Daca pe perioada interimatului nu se organizeaza alegeri in Camera Deputaților pentru un nou președinte plin,…

- PNL, USR și UDMR au votat, luni, in Biroul Permanent al Camerei Deputaților, ca a treia funcție in stat sa fie ocupata interimar de Florin Roman (PNL). Interimatul va dura doua saptamani. Daca pe perioada interimatului nu se organizeaza alegeri in Camera Deputaților pentru un nou președinte plin,…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca decizia partidului a fost de a-l sustine pe Florin Roman pentru a prelua interimar functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa demisia lui Ludovic Orban.

- Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca decizia partidului a fost de a-l sustine pe Florin Roman pentru a prelua interimar functia de presedinte al Camerei Deputatilor, dupa demisia lui Ludovic Orban.

- Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, și-a prezentat demisia Fostul lider al PNL, Ludovic Orban, și-a prezentat, cu puțin timp în urma, demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a spus ca nu mai poate fi partas cu lideri alesi cu forța în fruntea PNL. Vacantarea funcției…

- Astazi, 13 octombrie, Ludovic Orban, fostul șef al PNL, și-a depus demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților, documentul (vezi facsimil) fiind inregistrat la Secretariatul General și inaintat Biroului Permanent. Gestul lui Orban genereaza o grija in plus pentru liberali, care acum, pe…

- Orban demisioneaza dar ramane in funcție, pana la momentul in care in Parlament se va forma o noua majoritate parlamentara. Anunțul in acest sens a fost facut duminica, 26 septembrie 2021, chiar de Ludovic Orban. Anunțul se refera la funcția de președinte al Camerei Deputaților. Orban a precizat ca…

- ​​Provocat de Ludovic Orban sa-și puna pe masa demisia în alb, Florin Cîțu nu ia în calcul sa plece de la Palatul Victoria daca pierde alegerile din partid. „Eu sunt în cursa pentru președinte PNL, despre acest lucru discutam. Celalalt obiectiv al meu este sa avem o…