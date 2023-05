Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Reuters, guvernatorul statului Montana, Greg Gianforte, a semnat miercuri o lege prin care interzice funcționarea in stat a aplicației chinezești TikTok, devenind astfel primul stat american care interzice populara aplicație pentru clipuri video. Legislația interzice magazinelor de aplicații…

- Președintele statului Filipine, Ferdinand Marcos Jr., a avut, la Manila, o intrevedere cu Qin Gang, consilier de stat-ministrul chinez de Externe. Președintele Marcos a declarat ca de o lunga perioada sunt menținute legaturi stranse intre Filipine și China, cooperarea bilaterala dand rezultate bogate.…

- Poșta Romana este a doua companie de stat care ar intra pe piața RCA, dupa ce premierul Ciuca a cerut CEC-ului sa faca acest lucru. Valentin Ștefan, CEO Poșta Romana, a spus ca societatea este interesata de piața RCA și se gandește cum sa intre pe aceasta/ „In decembrie, Ministerul Investitiilor si…

- Ministerul Transporturilor a emis luni, 27 martie, Autorizația de Construire pentru primul Lot al Autostrazii Focșani-Bacau, tronson cu o lungime de 36 km., pe care UMB trebuie sa-l finalizeze in doi ani și jumatate. Conform Economedia, termenul de 30 de luni se calculeaza de la momentul emiterii Ordinului…

- Dupa distribuirea cardurilor de energie s-au raportat numeroase situații in care persoane care, individual, aveai venituri sub 2.000 de lei pe luna, in general pensionari, nu au primit ajutorul de 1400 de lei la incalzire, deoarece din bazele de date ale ANAF și Evidența Populației a rezultat ca locuiesc…

- Ucraina, sub coordonarea Ministerului Energiei, a primit 450 de incarcaturi de ajutor umanitar cu echipamente energetice cu o greutate totala de peste 5.650 de tone in anul care a trecut de la inceputul invaziei complete a Rusiei, afirma ministrul Energiei, Herman Haluschenko, scrie interfax.com.ua."Printre…

- Noul software de facturare implementat de Hidroelectrica ridica probleme inca de la inceput. In februarie, compania a emis o parte dintre facturile pentru 2022, iar acestea includ penalizari pentru clienți. Trebuie menționat faptul ca perioadele in care au fost calculate penalizarile coincid cu cele…

- Criticile la adresa acestei companii de stat și a unora dintre salariații ei sunt destul de frecvente. In general, exista o stare de nemulțumire generalizata privitoare la serviciile oferite de Poșta Romana.