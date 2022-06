Stiri pe aceeasi tema

- ■ la Girov, restrictii de tonaj si viteza si se spera inceperea lucrarilor in doua, trei luni ■ la Tupilati, restrictii si semaforizare pentru a se circula pe o singura banda ■ la Pangaracior, restrictii, semaforizare si incep o parte din lucrari ■ Autoritatile par a se fi desteptat, macar in ceasul…

- Procurorii DNA Bacau au deschis un dosar penal in rem cu privire la suspiciunea de comitere a unor infracțiuni asimilate celor de corupție, dupa ce joi podul peste Siret de la Luțca s-a prabușit in timp ce pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara, potrivit unui comunicat de presa. „La Serviciul…

- ■ podul de peste Siret, de la Lutca, a cedat in aceasta dupa amiaza ■ fusese inaugurat in noiembrie anul trecut ■ Ionel Arsene, seful CJ era extrem de optimist, declarind ca „rezista“ la la foarte mari tonaje ■ Podul de la Lutca, de pe Drumul Judetean 207 A, care traversa raul Siret in localitatea […]…

- O portiune din podul peste raul Siret, intre localitatile Sagna si Lutca, s-a prabusit, joi, 9 iunie. Din primele informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt, in momentul in care podul s-a prabusit, pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara. Un barbat de 50 de ani a fost scos din autocamion…

- O portiune din podul peste raul Siret, intre localitatile Sagna si Lutca, s-a prabusit, joi, 9 iunie. Din primele informatii oferite de reprezentantii ISU Neamt, in momentul in care podul s-a prabusit, pe el se aflau un autocamion si o autoutilitara. Un barbat de 50 de ani a fost scos din autocamion…

- ■ dosarul prin care a fost condamnat la 8,4 ani de inchisoare pentru trafic de influneta a fost inregistrat la Curtea de Apel Bacau ■ primul termen va avea loc la inceput de iunie ■ judecatorii vor da o sentinta definitiva ■ Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, se pregateste din nou…

- ■ demnitarul nu a mai ajuns la Roman, pretextind o intilnire cu primul-ministru ■ liderii fermierilor din zona cred ca anularea vizitei la Roman a fost cauzata de condamnarea președintelui PSD Neamț, Ionel Arsene, la ani grei de inchisoare ■ fermierii sint dezamagiți de faptul ca cei din Ministerul…

- In judetul Neamt se afla cazati 169 de refugiati ucraineni, care au plecat din tara natala din cauza razboiului. In momentul in care ajung pe meleagurile nemtene, in prezenta unui translator, ei sint chestionati si inregistrati in baza de date cu problemele de sanatate pe care le au. Prefectul judetului…