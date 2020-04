Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada dificila cu noul Coronavirus, este bine de știut cat se cheltuie pentru problemele ce țin de sanatate. Cele mai recente statistici privind cheltuielile curente de asistența medicala (publice și private) arata cum variaza cheltuielile pentru asistența medicala in statele membre ale…

- Masurile de distanțare sociala impuse de autoritațile din intreaga lume ca reacție la pandemia de coronavirus au starnit controverse in randul persoanelor care nu ințeleg pe deplin gravitatea situației, insa tocmai aceste masuri au salvat deja zeci de mii de vieți. Cercetatorii britanici de la Imperial…

- Romania are cel mai redus nivel al cheltuielilor pentru sanatate din UE, atat ca procent din PIB cat și ca valoare pe cap de locuitor, arata datele Eurostat publicate marți.Citește și: Experții medicali trag semnalul de alarma: coronavirusul este o epidemie de panica in masa Cheltuielile…

- Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 5,2% din Produsul Intern Brut in anul 2017, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media estimata la nivelul UE este de 9,9% din PIB, arata datele publicate marti de Oficiul…

- Cheltuielile cu sanatatea in Romania au fost echivalente cu 5,2% din Produsul Intern Brut in anul 2017, cel mai mic procent inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, in conditiile in care media estimata la nivelul UE este de 9,9% din PIB, arata datele publicate marti de Oficiul European…

- Romania, peste media UE la utilizarea energiei verzi pt incalzire si racire Foto: Wikipedia.org România se situeaza peste media din Uniunii Europene în ceea ce priveste energia utilizata pentru încalzire si racire în anul 2018. Potrivit datelor Eurostat publicate…

- Productia totala de leguminoase (mazare, fasole, lupin, naut si linte) a Uniunii Europene a fost de 4,11 milioane tone in 2018, iar suprafata totala alocata acestor culturi a fost de 2,17 milioane hectare, adica o suprafata putin mai mica decat cea a insulei Sardinia, arata datele publicate luni de…

- Comparativ, in Uniunea Europeana deficitul guvernamental a ramas neschimbat la 0,9% din PIB in trimestrul al treilea al anului trecut, in timp ce in zona euro s-a mentinut la 0,7% din PIB. De asemenea, Eurostat a dat publicitatii si datele privind raportul datorie guvernamentala/PIB in trimestrul…