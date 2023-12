Liber la droguri! Olanda legalizează canabisul în două orașe Liber la droguri! Olanda legalizeaza canabisul in doua orașe Olandezii pot consuma canabis in mod legal, incepand de vineri, in doua orase din sudul Olandei, in contextul in care autoritatile lanseaza un experiment, pe o perioada de mai multi ani, prin care scot de sub incidenta penala productia si aprovizionarea cu ”iarba” a unor ”coffee-shop”-uri in orasele Breda si Tilburg, anunța news.ro. Contrar ideii larg raspandite in strainatate, vanzarea si consumul de hasis, ”iarba” si ale derivatelor lor - care atrag de zeci de ani fumatori de canabis din intreaga lume - nu sunt legale in Olanda. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un experiment ce presupune permiterea comercializarii de marijuana cultivata legal a debutat vineri, 15 decembrie in Tarile de Jos, scrie Agerpres preluand agenția germana de știri DPA.Coffee shop-urile din orasele sudice Tilburg si Breda sunt primele carora li s-a permis sa vanda marijuana cultivata…

- Olanda a declarat vineri ca este de acord cu aderarea Bulgariei la spatiul Schengen, transmite Reuters, care citeaza agentia de presa olandeza ANP. Anuntul a fost facut Ministerul Justitiei olandez, ceea ce pune capat opozitiei de lunga durata a Olandei fata de intrarea Bulgariei in spatiul european…

- Olanda legalizeaza canabisul intr-un experiment ce se vrea a fi desfașurat pe o perioada de patru ani, in sud, in orasele Breda si Tilburg, cu zece produse selectate. Dar recenta alegere a lui Geert Wilders risca sa afecteze rezultatul experimentului, politica partidului sau, PVV, fiind „Olanda fara…

- Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a depus o coroana de flori la monumentul național al Olandei din Amsterdam, la inceputul unei vizite de doua zile, in timpul careia a vizitat și sediul central al producatorului de tehnologie ASML, noteaza Reuters. Vizita de stat a lui Yoon, in cadrul careia se…

- Un tanar de 21 de ani a fost prins cu 2 kg de droguri de risc și de mare risc, dar și cu substanțe psihoactive, in mașina. Baiatul facea trafic de droguri de doi ani de zile in județul Cluj.

- Astazi a fost deschis Centrul European de Instruire F-16, la Baza Aeriana ”Locotenent Aviator Gheorghe Mociornița” din Fetești. La ceremonie au participat ministrul Apararii, Angel Tilvar, omologul din Olanda, Kajsa Ollongren, ambasadorii Danemarcei, Olandei și Statelor Unite, precum și reprezentanții…

- Un barbat din Radauți, judecat ca unul dintre liderii unei grupari care aducea droguri din Olanda și le vindea pe piața din județul Suceava, a fost dat in urmarire generala de Poliția Romana dupa ce nu a fost de gasit pentru punerea in executare a unui mandat prin care are de executat o pedeapsa ...

- Maurice Steijn, 49 de ani, venit in vara de la Sparta Rotterdam și care avea contract pana in 2026 la Ajax, s-a desparțit azi de clubul din Amsterdam. Echipa e pe locul 17, penultimul, la retrogradare. In urma cu patru luni, Maurice Steijn a aparut la Amsterdam. Neașteptat, direct la Ajax, dupa ce pregatise…