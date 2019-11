Liban: Protestatarii antiguvernamentali blochează din nou principalele drumuri la Beirut In weekend, armata si politia libaneza au reusit sa deschida principalele drumuri. De asemenea, armata i-a chemat pe manifestanti sa-si limiteze protestele in pietele publice. Unele drumuri au fost blocate cu anvelope aprinse, in timp ce altele au fost efectiv ''sigilate'' de demonstrantii care si-au instalat taberele in mijlocul principalelor autostrazi. Protestele antiguvernamentale au inceput in intreg Libanul pe 17 octombrie, cu demonstranti din diferite grupuri religioase acuzand clasa politica de proasta gestionare si coruptie. Ca raspuns, prim-ministrul Saad Hariri si-a prezenta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele libanez Michel Aoun l-a insarcinat pe premierul demisionar Saad Hariri sa expedieze afacerile curente ale tarii pana la formarea unui nou Guvern, a anuntat palatul prezidential, relateaza AFP.

- Armata libaneza le-a cerut miercuri protestatarilor antiguvernamentali sa deblocheze toate marile artere rutiere, inchise de aproape doua saptamani, sustinand ca demonstratiile sunt permise doar in piete publice, transmite dpa potrivit Agerpres. Declaratia armatei survine la o zi dupa ce premierul…

- Declaratia armatei survine la o zi dupa ce premierul Saad Hariri si-a inaintat demisia in fata presedintelui Libanului, Michel Aoun. Demisia guvernului libanez a fost una dintre principalele revendicari ale manifestantilor. Soselele care leaga sudul si nordul Libanului de Beirut, precum…

- Pariul, care a fost subiectul unei activitati intense pe retelele de socializare, implica mobilizarea a circa 100.000 de persoane in 11-a zi de revolte populare fara precedent. Adunarile au atins un varf duminica trecuta, cu sute de mii de manifestanti in intreg Libanul, iar protestatarii…

- Un milion de chilieni au protestat pasnic vineri in capitala Santiago, in cel mai mare miting de la declansarea violentelor, in urma cu o saptamana. Protestele au pornit in țara sud-americana din pricina inegalitatii sociale si a cresterii preturilor, transmite Reuters. Guvernatorul din Santiago, Karla…

- Protestatarii anti-austeritate au anuntat ca vor fi din nou in strada luni in Liban pentru a cincea zi consecutiv, in contextul in care guvernul urmeaza sa discute un pachet de reforme economice pentru a raspunde cererilor lor, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Principalele artere care duc…

- Sute de mii de cetațeni din Liban protesteaza în masa, pentru cea de-a patra zi consecutiva, dupa ce premierul Saad Hariri a promis vineri adoptarea de reforme economice, scrie Mediafax, citând BBC. Coaliția guvernamentala din Liban a anunțat acordul asupra unui pachet de reforme economice…

- Avioane israeliene intra in mod regulat in spatiul aerian libanez, dar este un caz rar in care armata deschide focul, scrie news.ro. Beirutul s-a plans in mod repetat la Natiunile Unite din cauza ca Israelul, pe care Libanul il considera un stat inamic, ii incalca spatiul aerian. Armata israeliana…