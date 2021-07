Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele libanez, Michel Aoun, a lansat luni consultari parlamentare in vederea desemnarii unui nou premier - a treia oara in decurs de un an -, un post la care este favorit un fost premier, Najib Mikati, intr-o tara care se prabuseste, relateaza AFP. Guvernul premierului in exercitiu,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului are pe rol (in 2019 – n.r.) o cerere in care este atinsa intre altele și privatizarea fostei Edituri Politice a PCR transformata de Andrei Pleșu in Editura Humanitas și atribuita prin Ordin de ministru al Culturii, in Guvernul FSN Iliescu-Roman, prietenului și colegului…

- Comisia Electorala Centrala a anuntat primele rezultate preliminare in urma alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Formatiunea presedintelui Maia Sandu, Partidul Actiune si Solidaritate, are sanse sa obtina majoritatea parlamentara si sa formeze Guvernul.

- Fostul președinte și actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, se viseaza prim-ministru dupa alegerile parlamentare anticipate de duminica, 11 iulie, transmite realitatea.md "Dupa 11 iulie tragem linia și analizam rezultatele. Este important ca aceste alegeri,…

- Au ramas zile numarate pana al alegerile parlamentare anticipate. Ultima saptamana se așteapta a fi una extrem de fierbinte, iar materialele compromițatoare nu vor iezita sa apara. Care sunt partidele pe care le vom vedea in Parlament dupa 11 iulie și ce vor face formațiunile parlamentare, care in…

- Dupa dezvaluirea scandalului in Germania, Guvernul francez a cerut, la vremea respectiva, Directiei Generale a Concurentei, Consumului si Reprimarii Fraudelor (DGCCRF) sa ancheteze cu privire la motoare de tip diesel ale unui numar de 12 marci auto. In ianuarie 2016, DGCCRF efectua o perchezitie spectaculoasa…

- Criza politica din Israel a intrat intr-o noua etapa. Liderul unui mic partid de extrema dreapta a decis sa se alature unei coaliții care sa-l inlature pe premierul Benjamin Netanyahu de la putere.

- SUA au fost de acord sa nu puna pe Xiaomi pe o lista neagra care blocheaza investițiile in compania chineza de tehnologie, anuland o mișcare facuta in ultima saptamana a administrației Trump. Xiaomi a dat in judecata guvernul SUA cu privire la desemnare, dar tocmai a depus un raport de stare comun la…