Stiri pe aceeasi tema

- Liderul miscarii libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a negat "categoric" vineri ca organizatia ar fi avut "vreun depozit de arme" in portul Beirut, zguduit marti de o explozie devastatoare, relateaza AFP. "Neg total, categoric, ca ar fi existat in port depozite de arme, de rachete (...) o bomba, un…

- Liderul miscarii siite libaneze Hezbollah Hassan Nasrallah ”neaga in mod categoric” vineri faptul ca organizatia sa ar detine vreun ”depozit de armament” in portul Beirut, zguduit de explozii sangeroase si distrugatoare, in urma unor acuzatii, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Neg total, in…

- Presedintele libanez Michel Aoun a declarat vineri ca explozia devastatoare produsa marti in portul Beirut este rezultatul ”fie a unei neglijente, fie a unei interventii straine”, el evocand si ipoteza ”unei rachete”, transmite AFP. ”Este posibil sa fi fost cauzata de neglijenta sau de o actiune externa,…

- Presedintele libanez Michel Aoun a declarat vineri ca explozia devastatoare produsa marti in portul Beirut este rezultatul ''fie a unei neglijente, fie a unei interventii straine'', el evocand si ipoteza ''unei rachete'', transmite AFP. ''Este posibil…

- Michel Aoun, președintele Libanului, a afirmat vineri, 7 august, ca explozia catastrofala din portul Beirut a fost provocata ”fie de neglijența, fie de o intervenție externa", evocand ipoteza ”unei rachete”, scrie agenția AFP, citata de Hotnews.”Este posibil ca explozia sa fi fost provocata de neglijența…

- Președintele libanez, Michel Aoun, a afirmat vineri ca explozia catastrofala din portul Beirut a fost provocata "fie de neglijența, fie de o intervenție externa", evocând ipoteza "unei rachete", scrie AFP."Este posibil ca aceasta sa fi fost provocata de neglijența…

- Mulțimi uriașe și entuziaste l-au primit la Beirut pe Emmanuel Macron, primul șef de stat strain care ajunge la fața locului, la doua zile dupa exploziile soldate cu cel puțin 137 de morți și mii de raniți, noteaza CNN. Libanezii au cerut schimbarea regimului de la Beirut și au cerut ajutorul Parisului,…

- Autoritațile libaneze anunța ca explozia din Beirut a fost provocata de peste 2.700 de tone de azotat de amoniu adus de o nava arestata in port in anul 2013. Este vorba despre un ingrașamant chimic, același care in 2004 a generat deflagrația de la Mihailești, județul Buzau, soldata cu 18 morti si 13…