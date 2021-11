Lia Olguța Vasilescu îl face praf pe Cristian Ghinea: Refuz să cred că pe reforma pensiilor din PNRR au vorbit cu specialiști, e o mizerie "Noi am venit cu propunerea de creștere de doar 11%, in prima luna de guvernare, tocmai pentru a ne lua o marja de 3 luni pentru a mai negocia cu CE, sa vedem daca se mai poate modifica ceva. (...) Ințeleg ca in primele 6 luni nu s-ar mai putea, dar apoi ar mai fi o șansa", a afirmat Lia Olguța Vasilescu. Fostul ministru a afirmat ca cea mai mare problema este includerea in PNRR a unui prag maxim din PIB peste care nu pot trece cheltuielile cu pensiile. "Ca sa ramanem pe acest procent de 9,4% din PIB (ca limita maxima pentru pensii), faceți calculul ca pensiile vor ramane in continuare infime,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a anunțat creșterea alocațiilor și pensiilor de la 1 ianuarie! Care va fi procentul. Pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2022, da asigurari ministrul Muncii, insa, pentru moment, nu știe sa spuna si cu cat. ”Lucram pe scenarii de creștere intre 6 si 12%” a explicat…

- Alte doua obiective asumate prevad modificarea posibilitații pensionarii anticipate și simplificarea pensiilor speciale, nicidecum anularea lor, a mai atras atenția Olguța Vasilescu. ”Cea mai proasta veste este ca prin PNRR și-au asumat sa faca niște modificari la sistemul de pensii. Fiind pe fonduri…

- Recent, ministrul demis al Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca pensiilor vor crește, din ianuarie 2022, cu cel puțin 7%.Lia Olguța Vasilescu a acuzat Guvernul ca nu aplica Legea 127, care prevede creșteri mai mari ale pensiilor și ar elimina inechitațile, și a vorbit despre neregulile din legea propusa…

- „MAREA” creștere a pensiilor: Dupa recalculare, vor putea fi si de doar doi, trei sau cinci lei „MAREA” creștere a pensiilor: Dupa recalculare, vor putea fi si de doar doi, trei sau cinci lei Cresterile de pensii anuntate de Guvern, dupa mare recalculare, vor putea fi si de doar doi, trei sau cinci…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, luni seara, ca exista discutii despre majorarea pensiilor din 2022. "Vom anunta cu cat vom indexa pensiile la inceputul anului viitor. Pentru anul viitor suntem in aplicarea legiei actuale, asadar pensiile pot fi indexate cu rata inflatiei si parte…

- "Au condiționat PNRR de schimbarea legislației pensiilor. O sa vina niște specialiști straini, pe niște bani foarte mulți, pe 105 milioane de euro, din cate știu eu, care sa modifice legislația de pensii. In primul rand, oamenii respectivi nu cunosc realitațile din Romania. In al doilea rand, ce sa…

- "Au condiționat PNRR de schimbarea legislației pensiilor. O sa vina niște specialiști straini, pe niște bani foarte mulți, pe 105 milioane de euro, din cate știu eu, care sa modifice legislația de pensii. In primul rand, oamenii respectivi nu cunosc realitațile din Romania. In al doilea rand, ce sa…

- "Sa va spun și din ce au venit aceste majorari: din 45% creșterea punctului de pensie, in cei 3 ani, cat a fost la guvernare PSD, plus din reducerea impozitelor, pensiile sub 2.000 de lei care au avut impozit zero. Practic, s-a eliminat si CASS din toate pensiile și de asemenea au fost cresteri de 78%…