Stiri pe aceeasi tema

- Marius Manole și Lia Bugnar prezinta Gala Premiilor Gopo 2023. Zeci de vedete vor fi prezente pe covorul roșu Marți, pe 25 aprilie, ora 19:00, gala este transmisa LIVE pe VOYO, TIFF Unlimited și premiilegopo.ro Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din Romania, se…

- Trei asociatii de pacienti lanseaza o campanie nationala de constientizare privind boala Parkinson si avertizeaza asupra faptului ca leziunile neurologice pot sa apara si cu 20 de ani inainte de simptome. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis cu ocazia Zilei Mondiale de lupta impotriva…

- Actrita Ioana Craciunescu va fi distinsa cu Premiul pentru intreaga activitate in cadrul celei de-a 17-a editii a Galei Premiilor Gopo, care va avea loc pe 25 aprilie, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. De asemenea, actorul Mircea Andreescu va fi recompensat, pentru cariera…

- Primele reprezentatii ale spectacolului "Craii de Curtea Veche" de Mateiu I. Caragiale, in regia lui Dragos Galgotiu, vor avea loc in zilele de 7, 8 si 9 aprilie, de la ora 19.30 la Sala Pictura a Teatrului National "I.L. Caragiale" Bucuresti, potrivit news.ro.Pentru prima sa montare la Nationalul…

- Un nou titlu pe afisul Teatrului National I.L.Caragiale din Bucuresti, o noua montare pe scena Salii Pictura: Craii de Curtea Veche de Mateiu I. Caragiale! Primele reprezentatii ale spectacolului vor avea loc in zilele de 7, 8 si 9 aprilie, de la ora 19.3

- Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti participa si in aceasta primavara la proiectul „Teatrul romanesc la București, Iași și Chișinau” ajuns la cea de-a 9-a editie. In zilele de 28 si 29 martie, pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din C

- In seara de 25 martie 2023 va avea loc, la Sala Studio a Teatrului National I.L. Caragiale din Bucuresti, in prezenta autorului Matei Visniec, premiera piesei ”CUVANTUL PROGRES ROSTIT DE MAMA SUNA TERIBIL DE FALS”, pusa in scena de regizorul Botond Nagy,

- Miruna Budișteanu iși propune sa reconstituie in Rotonda și in foaierul Salii Mici a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București un „spațiu afectiv" care sa omagieze memoria lui George Banu, sub titlul UMBRA CUVINTELOR.