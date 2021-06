LG Home Dashboard: Cum să controlezi ecosistemul inteligent LG chiar de pe ecranul televizorului Ecosistemele smart home iși fac prezența din ce in ce mai simțita in casele noastre, fie ca vorbim aici doar de cateva becuri sau prize inteligente fie ca ne indreptam și mai mult spre segmentul „enthusiast”, acolo unde discutam despre aspiratoare inteligente, mașini de spalat, chiar și frigidere. Ideea e ca atunci cand optezi pentru electrocasnice smart LG, televizorul tau devine hub-ul central pentru o viața mai ușoara și mai conectata. In ultimele saptamani am utilizat un astfel de ecosistem, pentru a vedea cum se comporta impreuna unele dintre cele mai interesante produse de la compania din… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

