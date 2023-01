LG a lansat un proiector portabil care oferă o imagine de 120 inch LG a lansat un proiector portabil care pare ideal pentru a inlocui un televizor urias. E un model din gama CineBeam si desi cantareste doar un kilogram poate proiecta imagini cu o diagonala de 120 inch. Vine cu aplicatie dedicata de streaming si suport pentru phone casting. LG a dezvaluit un proiector portabil numit PF510Q Smart Portable Projector. E destul de mic si usor incat sa incapa intr-un rucsac. Ofera o proiectie de imagine Full HD cu o diagonala intre 30 si 120 de inch, pe un perete. Nu aveti nevoie sa conectati alte dispoitive, deoarece webOS permite accesul foare facil la aplicatii… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

