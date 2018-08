Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, va pleca de pe primul loc al grilei de start a Marelui Premiu al Belgiei, ce va avea loc duminica pe circuitul Spa-Francorchamps, dupa ce a obtinut sambata cei mai buni timpi din calificari si al 78-lea pole position…

- Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (Ferrari) a dominat a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Spa-Francorchamps in 1 min 43 sec 355/1000 (medie orara 243,599 km). Veteranul Raikkonen…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Spa-Francorchamps in 1 min. 44 sec. 358/1000 (medie orara:…

- Formula 1 revine la viața la sfarșitul acestei saptamani cu Marele Premiu al Belgiei, cu Lewis Hamilton in postura de lider cu un avans de 24 de puncte in fața lui Sebastian Vettel. In mod tradițional, Mercedes obține performanțe bune la Spa-Francorchamps și deține un monopost competitiv pe circuitele…

- Pilotul australian Daniel Ricciardo (Red Bull) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Germaniei, a 11-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Hockenheim in 1 min. 13 sec. 525/1000 (medie orara…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a castigat duminica Marele Premiu al Marii Britanii la Formula 1, a 10-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat pe circuitul din Silverstone, dupa 306,198 km, cu timpul de 1h 27 min. 29 sec. 784/1000 (medie orara: 209,272 km). Vettel…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere in vederea Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, a 10-a etapa a Campionatului Mondial, fiind cronometrat vineri pe circuitul din Silverstone in 1 min. 27 sec. 854/1000 (medie orara…

- Pilotul australian al echipei Red Bull, Daniel Ricciardo, a castigat, duminica, Marele Premiu al Principatului Monaco, a sasea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de germanul Sebastian Vettel de la Ferrari si de britanicul Lewis Hamilton de la Mercedes.