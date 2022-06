Levi9 IT Services modernizează infrastructura pentru biciclete a două mari licee din oraș De Ziua Mondiala a Bicicletei, Levi9 IT Services, compania olandeza de servicii IT&C, alege bicicleta ca mijloc principal de transport si modernizeaza infrastructura a doua dintre cele mai mari licee iesene. In parteneriat cu organizatia Iasi Orasul Bicicletelor, compania Levi9 monteaza statii modulare de biciclete la Colegiul National „Costache Negruzzi" si Liceul de Informatica „Gr. C. Moisil", primele licee care intra in acest program de modernizare. Din 3 iunie, elevii celor doua licee vor putea folosi rastelele acoperite care le vor proteja bicicletele in timpul orelor de curs. "Ne place… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni s-au adunat, miercuri, la Serviciul de pasapoarte din Timisoara care functioneaza intr-un centru comercial. Ghiseele sunt deschise de 1 iunie exclusiv pentru copii, iar intrarea se face cu bonuri de ordine. Prefectul Mihai Ritivoiu a anuntat ca au fost suplimentate ghiseele si ca va…

- Timp de o saptamana Iașul va reuni crema dermatologiei La Iași incepe marți, 3 mai, Primavara Dermatologica Ieseana (PDI), o manifestarea stiintifica nationala cu participare internationala care de 11 ani reuneste specialisti de renume, medici, rezidenti, farmaciști, asistenți medicali si studenti care…

- ”Senatorii PSD au votat astazi pentru anularea amenzilor transmise celor care nu au completat, in pandemie, formularul digital de intrare in țara – PLF, o acțiune care le face dreptate miilor de romani amendați abuziv. Este un proiect de lege inițiat de PSD și care, in mod evident, va fi susținut…

- A state-of-the-art robotic system, a system of minimally invasive robot-assisted tumor ablation, will reach the Regional Institute of Oncology (IRO) this month, through a project implemented by the University of Medicine and Pharmacy (UMF) Grigore T. Popa in northeastern Iasi City. Fii la…

- Un sistem robotic de ultima generatie, sistem de ablatie tumorala minim invaziva asistata robotic, va ajunge la Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi in aceasta luna, prin intermediul unui proiect implementat de Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) "Grigore T. Popa" din Iasi, potrivit…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus, marti, la Constanta, ca posibilitatea infiintarii unei flote maritime comerciale nationale in sistem privat este o initiativa la care el ar adera si ca statul trebuie sa ofere parghiile necesare dezvoltarii investitorilor privati, potrivit Agerpres.…

- Proiectul romanesc Smart Lab INACO a fost desemnat "Proiectul Educational Inovator al anului 2021" si va fi premiat la Avanti's Awards Londra, informeaza sambata Asociatia INACO - Initiativa pentru Competitivitate, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele polonez Andrzej Duda doreste sa gazduiasca refugiati ucraineni in camere ale resedintelor sale oficiale. Initiativa ii apartine sotiei liderului polonez, Agata Kornhauser-Duda, care a insistat sa se puna la dispozitia refugiatilor refugiatilor timp de mai multe zile cele doua vile oficiale…