Let’s talk money: cat costa dotarea unei bucatarii profesionale cu masini de gatit? Masinile de gatit, asa cum le spune si numele, sunt echipamente HoReCa performante, nelipsite din bucatariile profesionale, care ii ajuta pe chefi sa prepare mult mai rapid si mai eficient felurile de mancare comandate de catre clienti. Desi investitia intr-un astfel de produs nu este una neglijabila, ea este cu siguranta una rentabila, avand in vedere productivitatea sa, fiabilitatea si durata indelungata de viata. Totusi, intr-o perioada atat de dificila pentru industria ospitalitatii, este de inteles faptul ca, in calitate de patron sau administrator al unui restaurant sau al unui alt tip de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

