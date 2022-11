Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Molnar de la Insula Iubirii și partenerul ei de viața și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce cei doi s-au casatorit civil in anul 2021. Fosta concurenta a postat pe rețelele de socializare imagini cu ea in rochia de mireasa, dar și cu soțul ei.

- Luis Gabriel și Haziran s-au casatorit. Cei doi indragostiți au trecut astazi, prin emoții duble pentru dupa ce, in urma cu doar cateva momente și-au botezat copilul. Au facut primele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars.

- Oana Zavoranu a avut parte un nou proces in aceasta dimineața. Avocata vedetei a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar din sala de judecata. Ce s-a intamplat la Curtea de Apel.

- Clipe cumplit de dureroase pentru artista Minodora. Mama faimoasei interprete de muzica de petrecere s-a stins din viața. Femeia care i-a dat viața artistei a murit in luna august a acestui an, insa cantareața nu a vrut sa divulge aceasta informație, pana acum. Prin ce coșmar trece Minodora. A murit…

- Weekendul care tocmai a trecut a fost unul plin pentru Maria Constantin și iubitul ei, Robert Stoica, asta pentru ca cei doi au anunțat ca sunt nași de cununie. Totuși, tuturor le-a fost atrasa atenția cand au auzit acest lucru, asta deoarece se știe foarte bine ca poți fi naș de cununie doar daca la…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Cristina Darha, alias Uni-K, este insarcinata in a cincea luna, iar pana acum a ținut totul secret, fiindca iși dorea ca totul sa mearga foarte bine. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a oferit primele declarații despre copil.