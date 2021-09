Stiri pe aceeasi tema

- Lamia Beligan și iubitul ei, actorul Alexandru Turcu, s-au casatorit dupa 3 ani de relație. Cei doi au facut și cununia civila, și cununia religioasa, in mare secret. Prima reacție a fiicei lui Radu Beligan.

- Dupa aproximativ doi ani de relație, Carmen Grebenișan a anunțat pe Instagram ca se casatorește. Vedeta și Alex Militaru au stabilit și primele detalii despre eveniment, au fixat data nunții. Aceasta va avea loc chiar luna aceasta, pe 28 august. „Mai dureaza puțin pana invitațiile sunt gata, dar sa…

- Nicole Cherry, in varsta de 22 de ani, va deveni pentru prima oara mama in aceasta toamna. Pentru moment, artista nu știe ce nume ii va pune micuței, insa are o lista cu variante. In podcastul lui Damian Draghici, cantareața de 22 de ani a marturisit ca ea și iubitul ei, Florin Popa, sunt mai fericiți…

- O noua desparțire de-a dreptul șocanta in lumea showbiz-ului romanesc. Dupa ce s-au iubit nebunește timp de cinci ani, fosta ispita de la Insula Iubirii și fostul ei partener de viața au decis sa-și spuna ”adio”, de data aceasta definitiv. Mai mult decat atat, Maria Ilioiu susține ca deja l-a și uitat…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint formeaza un cuplu de mai bine de un an, iar cei doi se ințeleg de minune și deja relația lor e cat se poate de serioasa. Iubitul cantareței i-a cunoscut mama, dar și fetițele, iar in același timp vedeta i-a cunoscut sora și parinții. Cine sunt aceștia și unde locuiesc.

- Emilia Ghinescu urmeaza sa se casatoreasca in aceasta toamna cu iubitul sau, Sebastian, alaturi de care traiește de 10 ani și are și un copil. Artista insa a declarat ca nu iși dorește o nunta mare, cu fast, nu vrea nici macar dar de nunta, și nici rochie de prințesa. Iata ce motiv are cantareața de…

- Anda Adam este cum nu se poate mai fericita in brațele noului sau iubit. Vedeta nu se mai ascunde, și dupa ce a recunoscut public ca ea și soțul sau, Sorin Niculescu, alaturi de care are și o fetița, dar și șase ani de casnicie in spate, nu mai formeaza un cuplu, s-a și afișat alaturi de un afacerist…

- O noua desparțire in showbiz! Adriana Bahmuțeanu și Nikos Papadopoulos, s-au desparțit. Dupa o perioada frumoasa in viața vedetei, aceștia au ajuns la concluzia sa ia o pauza și sa mearga pe drumuri separate. Declarațiile exclusive dupa ce și-au spus adio.