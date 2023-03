Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru a fost luat prin surprindere de demisia lui Leo Strizu de la FCSB. Fostul international sustine ca ceva s-a „rupt” in relatia dintre tehnicianul cu licenta PRO si ceilalti membrii ai staff-ului chiar la meciul cu Petrolul, castigat categoric, cu scorul de 4-1. Leeo Strizu si-a prezentat…

- Leo Strizu a dezvaluit motivele demisiei-soc de la FCSB, imediat dupa derby-ul cu Petrolul, scor 4-1. Leo Strizu a spus ca a fost tradat de o „sursa” din club, care ar fi comandat articole degrinatoare. Leo Strizu a spus ca isi cere scuze fata de patronul de la FCSB, Gigi Becali, fata de Teia Sponte,…

- Dupa FCSB - Petrolul 4-1, Leo Strizu și-a anunțat demisia la flash interviu, iar la conferința de presa a oferit mai multe detalii. PROMO » Vrei sa retraiești istoria pe 7 mai, la Sevilla? Inscrie-te ACUM intr-o experiența extraordinara, alaturi de Gabi Balint Antrenorul din acte de la FCSB, angajat…

- Basarab Panduru a comentat situația de la FCSB, dupa Leo Strizu și-a anunțat demisia de la formația roș-albastra, dupa 4-1 cu Petrolul. PROMO » Vrei sa retraiești istoria pe 7 mai, la Sevilla? Inscrie-te ACUM intr-o experiența extraordinara, alaturi de Gabi Balint Antrenorul din acte de la FCSB avea…

- Mihai Stoica a avut o reacție acida dupa suspendarea lui Mihai Pintilii. Comisia de Disciplina a FRF l-a suspendat pe delegatul FCSB-ului 4 etape, pentru ca a dat indicații de pe margine deși nu deține licența PRO. Mai mult, Pintilii a primit și o amenda in valoare de 6.800 de lei. Și FCSB va fi […]…

- Gigi Becali a decis si i-a gasit inlocuitor suspendatului Mihai Pintilii. Patronul lui FCSB a gasit o solutie „de avarie” dupa ce antrenorul ros-albastrilor a fost sanctionat de Comisia de Disciplina si nu va putea sta pe banca in urmatoarele patru etape. Mihai Pintilii a fost suspedant 4 etape, dupa…

- Florin Gardoș a dezvaluit secretul prin care Mihai Pintilii a revitalizat-o pe FCSB. Fostul fundaș al roș-albaștrilor și-ar fi dorit ca Pintilii sa fie pe banca roș-albaștrilor inca de la inceputul stagiunii. Gardoș e convins ca faptul ca Mihai Pintilii a reușit sa creeze o relație stransa cu jucatorii…

- Valentin Mihaila continua sa fie urmarit de ghinion! Atacantul roman s-a accidentat in ultimul meci jucat de Parma in Serie B. Echipa romanilor Dennis Man și Valentin Mihaila a fost invinsa de Benevento, scor 0-1, pe teren propriu. Cei de la Parma au avut un motiv in plus de ingrijorare, in afara de…