- Anul 2022 a fost plin de reușite și momente istorice in domeniul sportului. David Popovici a devenit campion mondial la inot de la 17 ani, transmite mediafax.ro Lionel Messi a ajutat nationala Argentinei sa cistige Cupa Mondiala de Fotbal in Qatar, iar prin golurile sale memorabile, este considerat…

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi si atleta venezueleana Yulimar Rojas au fost alesi cei mai buni sportivi din America de Sud si Nord in 2022 de catre Asociatia Internationala a Presei Sportive - America (AIPS America), a anuntat aceasta organizatie marti la Bogota, informeaza AFP. Fii la curent…

- Lionel Messi (35 de ani), superstarul naționalei Argentinei, continua sa sarbatoreasca victoria sud-americanilor in fața Franței, in finala Campionatului Mondial din Qatar. Fotbalistul francezilor de la PSG a fost fotografiat in pat, dormind alaturi de trofeul Campionatului Mondial. +1 FOTO „Buna…

- O romanca a fost aleasa pentru a decerna premiile Campionatului Mondial de Fotbal. Ea a stat pe scena langa Lionel Messi și l-a felicitat pentru victoria pe care a obținut-o dupa meciul Argentina - Franța. Printre stewardesele companiei aeriene Qatar care oferit premiile Campionatu ...

- L'Equipe a realizat echipa ideala a Campionatului Mondial din Qatar, din care nu lipsesc Lionel Messi, Kylian Mbappe sau Luka Modric, dar și trei fotbaliști marocani. In schimb, un englez s-a strecurat printre cei mai buni.

- Președintele francez Emmanuel Macron a trait la intensitate maxima finala Campionatului Mondial de fotbal, transmite GSP . Macron nu s-a ferit sa-și arate emoțiile și chiar l-a consolat pe Kylian Mbappe, dupa victoria Argentinei. In primele 70 de minute din meci, Emmanuel Macron a privit liniștit, din…

- Lionel Messi (35 de ani), capitanul naționalei Argentinei, a bifat primul gol in fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial, al 9-lea in total, in victoria cu Australia, scor 2-1. Fotbalistul lui PSG a atins aceasta borna chiar in meciul cu numarul 1.000 al carierei (778 pentru Barcelona, 53 pentru…

- Arabia Saudita a produs prima mare surpriza a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, prin victoria reusita in fata dublei campioane mondiale Argentina, scor 2-1 (0-1), marti, pe „Lusail Stadium” din Al Daayen, in Grupa C.Argentina a deschis scorul prin Lionel Messi (min. 10 - penalty), dar sauditii…